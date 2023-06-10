Оккупанты уничтожили деревянный танк-наживку и порадовали ВСУ своей глупостью. Видео

Российские оккупанты уничтожили деревянный муляж танка Leopard 2, установленный украинскими бойцами в качестве приманки. В ВСУ сомневались, что это сработает, однако в конце концов путинские воины порадовали наших воинов своей глупостью.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в своем Instagram украинский военный и журналист Александр Афанасьев. На кадрах он не мог сдержать смеха и предположил, что российские СМИ подадут эту новость, как очередную "победу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пацаны, п**ары только что подбили мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие е**нутые", – отметил Афанасьев.

Напомним: 9 июня на побережье Одессы был обнаружен катер и страховочный жилет солдата РФ. Тела военного не найдено. Само плавательное средство было украинским – вероятно, россияне похитили его.

В тот же день Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов в Запорожье. Больше противник не сможет обстреливать с нее позиции ВСУ. На кадрах можно увидеть, как после точного удара наших бойцов вражеская огнеметная система начала гореть и взрываться. Дым с места очередной "демилитаризации" армии РФ был виден издалека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали кадры боя Сил обороны на Запорожском направлении, когда защитники потеряли танк Leopard 2 и БМП Bradley. Несмотря на потерю нескольких единиц западной техники, которой порадовались российские пропагандисты, нашим защитникам удалось уберечь личный состав, и это самое главное.

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