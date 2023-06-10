Есть две новости: появилось видео и детали боя, в ходе которого защитники потеряли Leopard 2 и Bradley

В сети опубликовали кадры героического боя Сил обороны на Запорожском направлении, когда защитники остались без танка Leopard 2 и БМП Bradley. Несмотря на потерю нескольких единиц западной техники, которой порадовались российские пропагандисты, нашим защитникам удалось уберечь личный состав, и это – самое главное.

Видео дня

Видео, которое распространилось в Telegram-каналах, было снято глазами экипажа одной из боевых машин пехоты, предоставленных украинской армии партнерами. Воин с позывным "Чех" рассказал о его деталях (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что речь идет о боевом столкновении с врагом, которое произошло 8 июня в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка на Запорожье. В сети его обсуждают несколько дней, ведь сначала видео и фото выложили россияне, хвастаясь, мол, ВС РФ уничтожили западные "Леопарды".

Украинские власти эту информацию официально не комментировали, однако на основе кадров в сети наши и западные журналисты пришли к выводам о первых потерях техники, поступившей от Запада.

Ныне появилось видео с украинской стороны, и оно показало еще один пример настоящего героизма наших воинов, которые в сложной ситуации не дезориентировались, а продолжали выполнять боевую задачу.

На кадрах видно, что несколько бронемашин из западной техники остановились и не смогли ехать дальше, но они не были полностью уничтожены. Бойцы же, прикрывая друг друга под вражеским обстрелом, помогали побратимам эвакуироваться с поля боя, который происходил около половины пятого утра.

Защитники признались: плохая новость в том, что они действительно потеряли Leopard 2 и БМП Bradley, однако им удалось сберечь личный состав. И это важнее, ведь в украинской армии самое ценное – жизнь человека, а технику можно отремонтировать.

"Ну, что вам сказать? Сегодня мы делали то, что и всегда – давали рус*е пи*ды. Таких вкусных, от души. Наша арта отработала на 110 процентов, сколько трупаков осталось на той стороне мы, наверное, никогда и не узнаем – радейки их трещали, кричали, матерились и плакали…" – рассказал боец "Чех" с передовой на Запорожском направлении.

По его словам, затем воины пошли вперед при поддержке "Леопардов" и "Брэдли". И тут, признался он, две новости: плохая в том, что потеряли несколько БМП Bradley (сначала российские мины сработали, затем ПТУРы оккупантов подтянулись и "достали таки, гады").

"Хорошие новости: отличная техника, личный состав сохранила, удалось выйти с этой хе*ни практически без потерь. Техника такое – заберем обратно с процентами. Да и свою отремонтируем. А в общем-то следите за новостями, ведь на самом деле мы еще ничего и не начинали" , – интригующе подытожил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины лишь за один вылет дронов нанесли врагу значительные потери на Запорожье. Они сожгли три танка, две БМП и склад БК оккупантов.

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