Украинские бойцы за один вылет дронов уничтожили три российских танка, две БМП и склада БК. Видео

Защитники Украины продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов. В Запорожской области украинские бойцы за один вылет дронов нанесли захватчикам значительные потери.

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В частности, они уничтожили три российских танка, две БМП и склада БК. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также опубликовал соответствующее видео. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца)

На кадрах показана работа армии дронов в Запорожском направлении. Отмечается, что такие потери оккупантов рекордные для одного вылета.

"Рекорд от Армии дронов на Запорожском направлении. За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", – отметил Федоров.

"Продолжайте поддерживать Армию дронов через UNITED24 или в несколько кликов на главном экране Дії", – добавил министр.

Стоит отметить, накануне на оккупированной части Запорожья сообщили о "бавовне". В поселке Мирное под Мелитополем был слышен мощный взрыв у захваченной захватчиками воинской части. В Токмаке же раздалось не менее шести взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Михайловке под Мелитополем прогремели взрывы, а из Мирного захватчики вывозят уничтоженную технику.

По словам жителей Михайловки, около 12.40 5 июня в поселке прозвучала серия взрывов. Оккупанты "бавовну" не комментировали, однако пропагандистские ресурсы утверждают, что захватчики уничтожают собственные боеприпасы, которые разместили в школе рядом с жилыми домами.