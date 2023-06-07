В Мирном и Токмаке на Запорожье 'бавовна': один из взрывов раздался возле воинской части оккупантов

На оккупированной части Запорожья сообщили о "бавовне". В поселке Мирное под Мелитополем был слышен мощный взрыв у захваченной захватчиками воинской части.

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В Токмаке прогремели не менее шести взрывов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По данным чиновника, "взрывным" стало утро 7 июня сразу в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

"Жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части. Рашисты пытались запускать "меткое ппо", однако опоздали", – констатировал Федоров.

В то же время во временно оккупированном Токмаке было слышно по меньшей мере шесть громких взрывов. Об этом рассказывают местные жители. Насколько удачной оказалась "бавовна" там, пока уточняется, добавил Федоров.

Первые сообщения о "бавовне" в Токмаке и Мирном появились около 8:30. При этом раздавались взрывы в обоих населенных пунктах, судя по сообщениям, практически одновременно.

Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фотографии из Токмака, на которых видно, как в небо вздымается черный дым.

Это дает надежду, что "бавовна" таки достигла целей.

"В оккупированном Токмаке утром "бавовна". Хорошие предвестники Приазовской Бавовны. В прошлый раз тоже с Токмака началось, закончилось Юрьевской карой небесной", – написал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Михайловке под Мелитополем прогремели взрывы, а из Мирного захватчики вывозят уничтоженную технику.

По словам жителей Михайловки, около 12:40 5 июня в поселке раздалась серия взрывов. Оккупанты "бавовну" не комментировали, однако пропагандистские ресурсы утверждают, якобы захватчики уничтожают собственные боеприпасы, которые разместили в школе рядом с жилыми домами.

В Мирном же прилеты случились раньше, тогда артиллерия ВСУ отработала по рембазе, которую оккупанты обустроили в ангарах. Ликвидированы все ангары за исключением одного, в котором хранились прицепы. Сгорели все бензовозы врага.