В Михайловке под Мелитополем прогремели взрывы, а из Мирного захватчики вывозят уничтоженную технику: детали 'бавовны'

В оккупированной Михайловке под Мелитополем Запорожской области днем 5 июня прогремели новые взрывы. А из поселка Мирное захватчики после "бавовны" вывозят остатки разбитой техники.

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Об этом сообщает "Риа-Мелитополь", ссылаясь на очевидцев. По словам жителей Михайловки, около 12:40 в поселке раздалась серия взрывов.

Оккупанты при этом не комментируют "бавовну", однако пропагандистские ресурсы утверждают, якобы захватчики уничтожают собственные боеприпасы, которые разместили в школе рядом с жилыми домами.

В то же время в Мирном войска РФ "до сих пор зализывают раны", пишет "Риа-Мелитополь".

По данным издания, на днях артиллерия ВСУ отработала по рембазе, которую оккупанты обустроили в ангарах.

"Ликвидированы все, кроме одного ангара, где хранились прицепы. Сгорели все бензовозы врага. Военные РФ до сих пор вывозят из пепелища остатки разбитой техники", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 июня в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Прилет пришелся на окрестности Акимовки. Оккупанты заявили, что "все спокойно", но на место взрыва помчались скорая, полиция и пожарные.

– Вечером 3 июня в Мелитополе и Бердянске также произошла "бавовна". Предварительно, удар был нанесен по оккупантам в Семеновке в 1 км от города.

– За неделю ВСУ уничтожили 4 склада БК и 12 баз оккупантов в Украине.