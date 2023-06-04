В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: в небо поднялся дым. Видео

В воскресенье, 4 июня, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье раздался мощный взрыв. В результате в небо поднялся столб дыма.

Видео дня

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что "бавовна" посетила южную часть города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Это подтвердил и украинский мэр города Иван Федоров в своем Telegram. Он отметил, что выясняет, что происходит в Мелитополе.

По данным Telegram-канала "Риа-Мелитополь", прилет пришелся в окрестностях населенного пункта Акимовка в Мелитопольском районе, в Молочном лимане.

Оккупационные власти попытались успокоить местное население, заявив, что все под контролем, а взрыв раздался якобы в результате контролируемого подрыва обнаруженной в схронах взрывчатки.

"Ситуация в городе спокойная", – традиционно заверили оккупанты.

В то же время в СМИ обратили внимание, что на место взрыва помчались скорая, полиция и пожарные.

Кроме того, как отметил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, "бавовна" в этот день посетила также Мариупольский район Донетчины. В частности, взрывы прогремели на Белосарайской Косе и в поселке Ялта.

Напомним: накануне вечером в оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области также произошла "бавовна". Над местами взрывов поднялись клубы дыма. В северной части Мелитополя было слышно более 5 громких взрывов. Предварительно удар был нанесен по оккупантам в Семеновке в 1 км от города.

Также днем 3 июня вблизи села Долинское Мелитопольского района был подорван участок железной дороги, который оккупанты использовали для перебрасывания на Запорожье личного состава и военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские захватчики обустроили военную базу на одном из предприятий во временно оккупированном Мелитополе. На территории предприятия они разместили бронированную и автомобильную технику;

– в результате неудачной работы российской ПВО в оккупированном украинском Мелитополе Запорожской области погиб мирный житель. Фрагмент ракеты вражеской ПВО упал на автомобиль, где он сидел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!