В Мелитополе оккупанты обустроили военную базу на предприятии и 'охотятся' на партизан – СМИ

Российские захватчики обустроили очередную военную базу на одном из предприятий во временно оккупированном Мелитополе. На территории предприятия они разместили бронированную и автомобильную технику.

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В то же время оккупанты все активнее выискивают украинских партизан, на блокпостах они останавливают и обыскивают не только гражданские автомобили, но и скорые. О ситуации во временно оккупированном Мелитополе рассказывает местное издание "Риа Мелитополь".

Так, сообщают журналисты, захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий. Они останавливают и обыскивают не только гражданские автомобили, но и кареты скорой помощи.

"30 мая, буквально за час до прилетов на одно из промышленных предприятий в сторону Каховского шоссе, напротив центральной площади Победы оккупанты выставили передвижной блокпост. Как сообщают местные жители, силовики на четырех белых полицейских автомобилях останавливали все машины и осматривали их. Не были исключением даже автомобили скорой помощи", – говорится в сообщении.

В то же время в Мелитополе множатся российские военные базы. На территории городского предприятия "Мелитопольгаз" захватчики разместили свою военную технику.

"Оккупанты присмотрели себе предприятие Мелитопольгаз под свою военную базу. По улице Чкалова, 47/А российские вояки рассредоточились по нескольким промпомещениям. Во дворе разместили БТРы, бронированные авто, "Патриоты", УАЗы и "Газели". Чувствуют себя рашисты, как дома. Передвигаются по территории газового хозяйства в тапочках. Уверены в себе потому, что спрятались фактически за спинами мирных жителей в частном секторе и работников предприятия", – рассказали журналисты.

Напомним, 30 мая стало известно, что в результате точных ударов Сил обороны Украины в Мелитополе в воздух взлетела военная база оккупантов.

Взрывы были настолько мощными, что их слышал весь город.

После этого на западном выезде из Мелитополя начал валить черный дым . В этой локации располагается захваченный путинской армией завод "Автоцветлит", который россияне превратили в военную базу.