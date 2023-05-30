Взрывы в Мелитополе: в воздух взлетела военная база окупантов. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе к вечеру вторника, 30 мая, были слышны взрывы. К российским захватчикам пожаловала новая "бавовна".

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По предварительной информации, в воздух взлетела военная база оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что взрывы были настолько мощными, что их слышал весь город.

После этого на западном выезде из Мелитополя начал валить черный дым. В этой локации располагается захваченный путинской армией завода "Автоцветлит", который россияне превратил в военную базу.

"Оккупанты сразу же отчитались о "точном ПВО", однако дым поднимается от земли к небу. Наверняка рашистское ПВО наземное", – добавил Федоров.

Следует отметить, что Силы обороны Украины отправили новую порцию "бавовны" на вражеские военные цели, размещенные на временно оккупированной территории нашей страны. Взрывы раздались в понедельник, 29 мая, в поселке городского типа Михайловка Запорожской области.

Напомним, в оккупированном Мелитополе 25 мая произошла новая "бавовна". Взрывы раздались в районе захваченного аэродрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированном Запорожье российские оккупанты снова понесли потери. В районе оккупированного Мелитополя были "демилитаризованы" два вражеских штурмовика Су-25.