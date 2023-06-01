В Мелитополе российская ПВО убила 24-летнего мужчину: оккупанты пытались все скрыть – СМИ

В результате неудачной работы российской противовоздушной обороны в оккупированном украинском Мелитополе Запорожской области погиб мирный житель. Фрагмент ракеты вражеской ПВО упал на автомобиль, в котором он сидел.

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Погибшему 30 мая мужчине было всего 24 года. Об этом сообщил местный Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

По его данным, россияне задействовали комплексы ПВО после того, как Силы обороны Украины ударили по позиции врага, дислоцировавшийся на одном из промпредприятий в районе Каховского шоссе.

"В момент прилетов р*шисты начали в экстренном порядке запускать свою ПВО со стороны Садового и не только", – сообщили источники.

Российские захватчики не обращали внимания на то, что их ракеты противовоздушной обороны могут навредить городу и людям. Ракеты летели через весь Мелитополь и наделали беды.

В этот раз фрагменти упали на два автомобиля. В одном никого не было, а в другом находился 24-летний мелитополец. От полученных ранений мирный житель погиб.

"Как водится в таких случаях, российская армия и оккупационные власти этот инцидент тщательно скрывают", – сообщил Telegram-канал.

Что касается "бавовны" в районе Каховского шоссе, то там были прилеты, местные жители видели столб дыма. Позже на заводе возник пожар. По имеющейся информации, в горбольницу Мелитополя скорые по очереди подвозили раненых военнослужащих ВС РФ.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что 30 мая взрывы прогремели на захваченном путинской армией заводе "Автоцветлит". Его россияне превратили в военную базу.

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