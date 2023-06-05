ВСУ за неделю уничтожили 4 склада БК и 12 баз армии РФ: опубликована карта "бавовны"

На временно оккупированной территории Украины в минувшую неделю (20 мая – 4 июня) российских военных преступников часто посещала "бавовна". Захватчики лишились по меньшей мере четырех складов с боеприпасами и 12 своих баз/командных пунктов/штабов.

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Такие данные из открытых источников собрал Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами". Авторы опубликовали карту, чтобы показать, где именно россияне "курили в неположенных местах" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В районе Бахмута (Донецкая область) было попадание по двум командным пунктам.

В Горловке – минус вражеская база. В Волновахе тоже "подгорела" база врага, а в самом Донецке "бавовна" посетила базу оккупантов и склад боеприпасов.

В Херсонском районе противник лишился склада БК и военной базы. В Геническе– еще одной базы.

В Мелитополе и Мелитопольском районе под удар попали две базы, еще две – в Васильевском районе и в Токмаке.

В Пологовском районе "бавовна" спустилась на склад БК противника, в Бердянске и Бердянском районе – на склад боеприпасов и базу.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 4 июня Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины за сутки отразили 23 атаки российских оккупационных войск. Враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших воинов и населенным пунктам.

– Согласно данным на утро 4 июня, на украинской земле нашли свою смерть уже 209 940 захватчиков (+470 за минувшие сутки, 3 июня).

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