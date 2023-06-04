Бойцы ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы врага – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 3 июня ликвидировали 470 военных армии РФ. В целом на 466-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 209 940 захватчиков

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Количество уничтоженного вражеского вооружения и техники тоже ежедневно увеличивается, за последние сутки было обезврежено еще 73 единицы. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Больше всего накануне Силы обороны сожгли российских артиллерийских системм – 22 (всего 3555). Также воины сожгли 10 вражеских боевых бронированных машин (7512) и восемь танков (3837).

Было "демилитаризовано" два средства ПВО (всего 344), одну РСЗО (583), сбито 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3175) захватчиков.

Кроме того, защитники отминусовали 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 6305) и четыре – спецтехники (479) ВС РФ.

Осталось неизменным только количество уничтоженных вражеских крылатых ракет – 1132, самолетов – 313, вертолетов – 298, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики СБУ прицельными выстрелами уничтожили четыре единицы зенитных ракетных комплексов оккупантов. В частности, защитники сожгли ЗРК "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Украинская авиация поразила живую силу врага в Скадовском районе Херсонщины. Со своей стороны ракетно-артиллерийские и зенитные войска уничтожили 10 оккупантов и 11 единиц их техники и вооружения.

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