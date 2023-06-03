Контрразведчики СБУ зрелищно уничтожили вражеский ЗРК 'БУК-М1' и три 'ТОР-2М'. Видео с высоты

Украинские военнослужащие продолжают наносить российской террористической армии огромные потери в личном составе и технике. Огромную роль в сокращении путинской армии играют, в том числе, контрразведчики Службы безопасности.

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Военные показали, как прицельными выстрелами уничтожили четыре единицы зенитных ракетных комплексов российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Контрразведчики СБУ превратили в металлолом ЗРК "БУК-М1" и сразу три "ТОР-2М" оккупационной армии РФ. Один "ТОР" пытался сбить дрон-камикадзе украинских защитников. Однако благодаря мастерству оператора БПЛА удалось сохранить и в ручном режиме отвести от вражеской ракеты.

После этого дрон-камикадзе "захватил" цель и догнал российский зенитный ракетный комплекс, который в этот момент пытался скрыться от украинских военных.

Также на счету военных контрразведчиков Службы безопасности уничтожение еще целого ряда вражеской техники. Бойцы подразделения "отминусовали" три самоходных артиллерийских установки "Нона", три БМП, два танка, станцию радиоэлектронной борьбы и фортификационные сооружения противника.

Кроме того, в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ контрразведчики СБУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них: 7 танков, 6 реактивных систем залпового огня "Град" и 6 самоходных артиллерийских установок. Также враг потерял 11 пушек и 21 бронемашину и другую технику.

Ранее сообщалось, что спецназовцы СБУ забрасывают российским оккупантам "подарками" прямо с неба. Военнослужащие центра специальных операций "А" эффективно уничтожают технику вместе и личным составом.

Напомним, украинская авиация нанесла удар по российским захватчикам в Херсонской области. Поражено сосредоточение живой силы противника в Скадовском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 2 июня украинские воины ликвидировали 560 оккупантов, 32 артсистемы врага и ряд других видов техники и вооружений врага. В частности, уничтожены по 10 танков и единиц спецтехники, почти 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники, 7 РСЗО, 12 ББМ.