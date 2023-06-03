Авиация Сил обороны ударила по скоплению врага в Херсонской области: уничтожены 10 оккупантов и техника

Украинская авиация нанесла удар по российским захватчикам в Херсонской области. Поражено сосредоточение живой силы противника в Скадовском районе.

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В то же время ракетно-артиллерийские и зенитные войска уничтожили 10 оккупантов и 11 единиц техники и вооружения врага. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По данным Назарова, украинская авиация в Скадовском районе нанесла удар по сосредоточению живой силы ВС РФ.

Также успешно отработали ракетно-артиллерийские и зенитные подразделения. В результате эффективных ударов уничтожены:

– 10 российских оккупантов;

– 3 баражирующих боеприпаса"Ланцет";

– 2 танка Т-62/72;

– крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б";

– 5 единиц автомобильной бронетехники.

Напомним, в утренней сводке 3 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне украинские воины ликвидировали 560 оккупантов, 32 артсистемы врага и ряд других видов техники и вооружений врага. В частности, уничтожены по 10 танков и единиц спецтехники, почти 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники, 7 РСЗО, 12 ББМ и т.д.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 209 470 человек.