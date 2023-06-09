В Одессе на побережье вынесло катер и страховочный жилет российского военного: тела не нашли. Фото

В пятницу, 9 июня, на побережье Одессы был обнаружен катер и страховочный жилет солдата РФ. Тела военного не было найдено.

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Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Прибитый к берегу катер был украинским – вероятно, россияне выкрали его.

"На берег Фонтанки вынесло катер россиянина. Жаль что без тела, надеюсь, он утонул", – говорится в сообщении.

Также он предоставил фотографии-доказательства данной "находки".

Тела оккупанта в плавательном средстве не было обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 июня в Херсонской области уменьшается уровень затопления. В настоящее время вода держится на отметке 5,38 м, в городе – 5,35 м.

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