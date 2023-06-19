Залужный показал новые кадры освобождения Пятихаток от оккупантов: ВСУ устроили врагу 'горячо'. Видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эффектное видео освобождения Пятихаток в Запорожье от российских окупантов. Защитники Украины буквально выжигали врага на каждом метре земли.

Видео дня

Работу проделали бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Кадры опубликованы в Telegram Залужного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины получили новые территориальные успехи в Донецкой области и пополнили обменный фонд. Бойцы 225 ОБТрО продвинулись севернее Орехово-Василовки и взяли высоту 224.0 под свой контроль;

– старший солдат 80-й ОГШБр Антон Петровский рассказал, как происходят боевые действия под Бахмутом и кто перехватил инициативу в битвах. В окрестностях города окупантов удается отодвигать на прежние позиции, русские войска вынуждены занять оборонительную позицию. Они серьезно окопались, что создает дополнительное препятствие для украинских защитников.

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