Украинский воин о боях под Бахмутом: быстрого прорыва не будет, но мы отодвигаем врага

Старший солдат 80-й ОДШБр Антон Петровский рассказал, как проходят боевые действия под Бахмутом и кто перехватил инициативу в сражениях. В окрестностях города оккупантов удается отодвигать на прежние позиции, российские войска вынуждены занять оборонительную позицию.

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Об этом сообщил 24 канал, который взял у военного интервью. Захватчики серьезно окопались, что создает дополнительное препятствие для украинских защитников во взятии отдельных участков.

"Однако наши бойцы повысили уровень мастерства по захвату их оборонительных сооружений, и сейчас россиянам уже гораздо труднее удерживать окопные линии и другие инженерные сооружения", – пояснил защитник.

Петровский заметил, что командование вражеской армии не отличается большим умом, однако умеет учитывать свои прошлые ошибки и учиться на них. В частности им удалось извлечь уроки своих оплошностей при Слобожанской и Херсонской операциях Сил обороны и теперь они уплотняют свои позиции на южном направлении.

"Но, как мы видим, наше продвижение продолжается. Однако не надо рассчитывать, что будет быстрый успех. Этот успех в любом случае будет, просто нам нужно привыкнуть к тому, что интенсивность ведения определенных боевых действий на разных направлениях разная", – подытожил Антон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, какой ценой освобождаются территории Украины от захватчиков – как воины 3-й отдельной штурмовой бригады эвакуируют раненого. Побратимы забрали бойца с поля боя в блиндаж, где его стабилизировали медики.

"Я смотрел на своего бледного собрата, взгляд у него был замерший. Он был бледный замерший и не моргал. Я так обрадовался, когда он моргнул", – рассказал участник операции по спасению солдата.

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