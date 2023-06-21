Оккупанты боятся прорыва ВСУ, коллаборантам предоставляют инструкции по эвакуации: панические настроения нарастают – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Видео дня

Ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 июня.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed, 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БПЛА Shahed.

Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области и Казачьей Лопани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Миропольское, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодезное Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василевки Донецкой области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Хромово и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сторожевое, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Макаровка Донецкой области, Новоданиловка, Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Казацкое, Одраднокаменка и Херсон.

Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевон, Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.

Напомним, в течение 20 июня украинские военнослужащие продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта. В свою очередь российские оккупанты стягивают резервы, чтобы затруднить продвижение украинских войск.

Ранее военный эксперт Алексей Мельник заявил, что масштабное контрнаступление украинской армии еще не началось, ведь сейчас задействовано не более четверти резервов, которые готовились для этой стратегической операции. Впрочем, возможна оперативная пауза.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Россия бросила все силы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В то же время она заверила, что операция по освобождению Украины от агрессора продолжается, военные продвигаются так, как того требуют задачи, и наибольший удар еще впереди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!