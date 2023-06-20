Враг бросил все силы на сдерживание контрнаступления, но самый большой удар еще впереди: Маляр объяснила, что происходит на юге Украины. Видео

Военные сил обороны Украины понемногу продвигаются вперед на юге, однако каждый шаг дается защитникам очень сложно. Враг просто так не оставит свои позиции – российские оккупанты сопротивляются.

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Государство-агрессор бросило все силы, чтобы остановить контрнаступление украинских воинов. Об этом 19 июня в эфире национального телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На юге наши военные сталкиваются со сплошным заминированием, с тем, что враг использует дроны, ПТУРы, и нужно понимать, что враг не будет сдавать позиции легко. Мы должны настроиться на то, что это будет жесткий поединок. Собственно то, что сейчас и происходит", – сказала она.

Маляр призвала не измерять результат работы сил обороны только населенными пунктами и пройденными километрами. Она подчеркнула, что критериев эффективности военных действий гораздо больше.

"Продолжающаяся операция имеет несколько задач и военные эти задачи выполняют. Они двигаются так как должны были двигаться. И наибольший удар еще впереди", – подчеркнула представитель Минобороны.

Несмотря на то, что украинские войска наступают по нескольким направлениям на юге, враг концентрирует немало своих усилий именно на востоке и там продолжает наступать. Для врага основное направление наступления именно там, ведь агрессор не оставляет цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому, как отметила Маляр, бои сейчас продолжаются и на востоке, и на юге.

Напомним: утром 19 июня в Минобороны подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. В течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военнослужащие деоккупировали уже 8 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв км. Активная работа сил обороны Таврического направления продолжается.

В то же время аналитики американского Института изучения войны предположили, что, несмотря на успехи, которых ВСУ достигли на четырех участках фронта, они могут временно прекратить эти усилия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Отмечается, что оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных операций и не говорят о завершении большого контрнаступления Украины, которое еще не началось.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что на части направлений на фронте наши воины двигаются вперед, на другой части – защищают позиции и противостоят штурмам оккупантов. В то же время Силы обороны за время контрнаступления еще не потеряли ни одной позиции.

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