"Сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и востоке": Зеленский рассказал о планировании следующего этапа контрнаступления. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на части направлений на фронте наши воины двигаются вперед, на другой части – защищают позиции и противостоят штурмам оккупантов. В то же время Силы обороны за время контрнаступления еще не утратили ни одной позиции.

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Глава государства подчеркнул: весь юг и восток Украины будет освобожден от оккупантов, там будут развиваться сине-желтые цвета. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру в конце 481-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент подчеркнул, что враг несет на фронте большие потери и постепенно теряет свои позиции.

"У нас – нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И вообще ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", – сказал Зеленский.

Он отметил, что нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которое остановит Украину.

"Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые задействованы в наших активных наступательных и оборонительных действиях сейчас. Спасибо вам за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию!" – отметил президент.

Глава государства сообщил, что имел содержательный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого очертил потребности украинской армии и поблагодарил за военную помощь. Например, за дальнобойные ракеты, которые делают "очень полезное и точное дело на фронте".

Также политики говорили о подготовке саммита НАТО в Вильнюсе и содержательном наполнении этой встречи Альянса.

"Есть и весомое политическое решение Великобритании относительно санкций – сохранять санкции против России, пока агрессор не компенсирует весь нанесенный ущерб нашим людям, нашей стране. И очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, связанных с ней, связанных с той системой господства, которую построил Кремль на территории России, – чтобы все они были использованы так же на компенсацию ущерба, причиненного российской войной и террором", – отметил Зеленский и добавил, что очень благодарен Великобритании за такую поддержку.

Кроме того, он провел переговоры относительно подготовки к конференции по восстановлению Украины в Лондоне с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Уже на этой неделе мы ожидаем промежуточную устную оценку нашей работы по рекомендациям Еврокомиссии. И подробно обсудили санкционные вопросы, в частности, 11-й санкционный пакет против России за войну", – отметил он.

Также политик говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Основными темами разговора были ситуация на передовой, совместные оборонные усилия и формула мира.

"Проинформировал о переговорах с лидерами и представителями государств Африки, которые на прошлой неделе были в Украине и посетили затем государство-террориста. Каждый такой международный шаг лишь снова и снова убеждает, что миру стоит активнее работать с Формулой мира. Потому что только эта Формула достаточно всеохватывающе реагирует на каждый аспект российского безумия", – отметил лидер.

Зеленский еще провел переговоры с президентом Всемирного банка о сотрудничестве сейчас и послевоенной трансформации Украины. "О тех решениях и о тех шагах, о новой доктрине новой Украины, побеждающей Украины – шаги, которые мы подготовим и реализуем. Все вместе. Так же вместе, как сейчас мы преодолеваем эту агрессию", – рассказал президент.

В конце глава государства поблагодарил всех бойцов на фронте и особо отметил штурмовое подразделение ГУР "Артан" и его командира майора Торкотюка, а также Силы специальных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Его участники максимально сосредоточились на двух темах: на фронте и бригадах наступления.

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