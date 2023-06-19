Зеленский собрал Ставку, с докладами выступили Залужный и Буданов: ключевыми стали две темы

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Главнокомандующего. Его участники максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что с докладами выступили, в частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как отметил Зеленский, они говорили об оперативной ситуации на фронте, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

Кроме того, по словам главы государства, министр внутренних дел Игорь Клименко также отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

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