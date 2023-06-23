ВСУ в Донецкой области сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью до $16 млн

На Донетчине враг лишился еще одного боевого вертолета. Украинские зенитчики приземлили утром 23 июня очередной российский Ка-52.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Стоимость такого вертолета составляет около 16 миллионов долларов.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "аллигатор" на Донетчине сегодня утром! Вместе - к победе", - отметил он.

Вражеский вертолет защитники поразили около 5 часов утра.

Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов. Это уже шестой вертолет, сбитый украинскими воинами за последние восемь дней.

Напомним, накануне ВСУ отменили еще 680 оккупантов и 44 российских артсистемы. По подсчетам Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ликвидировано уже 223,33 тысяч захватчиков.

Количество уничтоженной в течение 22 июня техники врага составляет 111 единиц