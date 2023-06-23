ВСУ отминусовали еще 680 оккупантов и 44 российские артсистемы: данные Генштаба

Подразделения Сил обороны Украины в течение 22 июня ликвидировали 680 оккупантов и уничтожили 111 единиц их техники, вооружения. За почти полные 485 суток полномасштабной войны потери только личного состава ВС РФ достигают уже 223 330 захватчиков.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Военные подчеркнули, что данные о результатах "демилитаризации" врага постоянно уточняются.

Так, накануне защитники отминусовали 44 артиллерийские системы (всего 3985), 15 боевых бронированных машин (7798), четыре танка (4017) и три средства ПВО (379) оккупационной армии.

В небе воины ВСУ обезвредили девять вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3447).

На земле бойцы сожгли 30 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6708) и шесть – спецтехники (545).

С начала вторжения захватчиков лишили 1214 крылатых ракет, 617 РСЗО, 314 самолетов, 307 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники успешно ликвидировали влиятельного российского офицера. Это произошло несколько дней назад на Бахмутском направлении фронта.

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