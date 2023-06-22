'Много кипиша наделали': ВСУ уничтожили влиятельного офицера РФ на Бахмутском направлении

Украинские защитники успешно ликвидировали влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении. Это произошло несколько дней назад.

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Об успешной ликвидации вражеского военного сообщил командир взвода снайперов "Призрак Бахмута" президентской бригады Александр (позывной "Призрак"). Об этом было объявлено в эфире телемарафона "Единые новости".

"Несколько дней назад уничтожили очень влиятельного офицера потому, что много кипиша наделали. В принципе, приоритетные цели – это наше. 380 метров – это минимальная дистанция, с которой мы работаем", – рассказал он.

Военный добавил, что на этот момент существует значительное количество помех, заставляющих снайперов работать на очень короткой дистанции. Согласно его словам, среднее рабочее расстояние составляет 1200-1500 метров, и это считается нормальной дистанцией, на которой они могут эффективно работать.

Военный отметил, что наибольшее расстояние, с которого снайперы его бригады совершали свою работу, составляло 2400 метров.

Напомним, что ВСУ ликвидировали за сутки 650 кафиров, уничтожили 21 артсистему и вертолет врага. За все время войны больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодняшний день ликвидировано уже 222 650 российских солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Силы обороны Украины сбили вертолет Ми-24 ВС РФ. Вражескую ударную технику "приземлили" после обеда на Запорожском направлении.

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