ВСУ ликвидировали за сутки 650 оккупантов, уничтожили 21 артсистему и вертолет врага: данные Генштаба

Войска РФ, вторгшиеся в Украину почти шестнадцать месяцев назад, за это время лишились более чем 7,7 тыс. бронемашин и 620 самолетов с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодня ликвидировано уже 222 650 российских солдат и офицеров.

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Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 650 оккупантов со страны-агрессора. Обновленные данные обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Помимо личного состава вражеской армии за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 65 единиц его техники и вооружения. В частности, отминусовали 21 артиллерийскую систему (всего 3941), 12 боевых бронированных машин (7783), семь танков (4013).

Было обезврежено два РСЗО (всех 617) и одно средство ПВО (376), сожжено еще 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6678) оккупантов.

В небе защитники сбили 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3438) и один вертолет (307).

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных крылатых ракет – 1214, спецтехники – 539, самолетов – 314, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Силы обороны Украины сбили вертолет Ми-24 ВС РФ. Вражескую ударную технику "приземлили" после обеда на Запорожском направлении.

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