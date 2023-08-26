Боевые потери РФ в войне превысили 260 тысяч человек: отминусовано уже почти 4400 танков

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "отминусовали" на фронте еще 640 российских оккупантов. Так, общая численность потерь в живой силе государства-террориста РФ за период полномасштабной войны уже достигла 260 270 человек.

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Об этом утром 26 августа сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что захватчики также утратили 90 единиц своей техники.

В частности, украинские военные "демилитаризовали" за сутки 12 танков (всего за время полномасштабного вторжения уже 4390), 18 боевых бронированных машин (8539), 18 артиллерийских систем (5379), 2 РСЗО (726), 2 средства ПВО (497), 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (4367), 2 крылатые ракеты (1411), 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7823), 2 единицы специальной техники (804).

Напомним, военные 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили самолет-штурмовик Су-25 оккупационной армии страны-агрессора России. "Птичка" врага была уничтожена в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области на одном из самых горячих направлений контрнаступления.

По данным Osint-сервиса Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину безвозвратно потеряли 28 штурмовиков Су-25.

В то же время, по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, 20% российских пленных сдаются добровольно. Вместе с тем Украина все равно имеет "намного меньше" так называемого обменного фонда, чем в России. Он не привел точные цифры пленных, поскольку количество так называемого обменного фонда является государственной тайной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО подтвердили удар по российской 126-й бригаде береговой обороны в оккупированном Крыму. Там заявили, что в ближайшее время будет много таких новостей;

– воины из батальона "Свобода" бригады наступления Нацгвардии "Рубеж" уничтожили российский склад боеприпасов. Один удар миномета калибра 60 мм устроил зажигательную "вечеринку" для оккупантов.