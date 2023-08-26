'Мне страшно, я ничего не хочу': Буданов рассказал, сколько россиян сдаются в плен добровольно

20% российских пленных сдаются добровольно. Однако вместе с тем Украина имеет "намного меньше" так называемого обменного фонда, чем у России.

Видео дня

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

"У нас его гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые они считали, что есть кто-то страшный" для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – сказал он.

Вместе с тем, он не привел точные цифры пленных. Буданов заявил, что количество так называемого обменного фонда является государственной тайной.

Однако глава ГУР сказал, что около 20% россиян сдаются ВСУ добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятьсот сорок восьмые сутки полномасштабной войны в Украине воины ВСУ успешно отразили все атаки россиян на пяти направлениях. В общей сложности произошло 35 боевых столкновений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!