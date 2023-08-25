ВСУ успешно отразили все атаки россиян на пяти направлениях: произошло 35 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на пятьсот сорок восьмые сутки полномасштабной войны в Украине воины ВСУ успешно отразили все атаки россиян на пяти направлениях. В общей сложности произошло 35 боевых столкновений.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Армия страны-агрессора в течение суток нанесла 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершила 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил сегодня уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА Shahed-136/131. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В течение суток произошло 35 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Гатище, Волчанск, Синельниково Харьковской области.

– На Купянском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Надежда, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменное, Берестовое, Веселое Донецкой области.

– На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Остро Донецкой области.

– На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времевки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области.

– В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Независимости украинцы имели возможность отпраздновать сравнительно спокойно без прогнозируемых ракетных ударов российских военных. Но уже в ночь на 25 августа россияне совершили обстрел Одесской области, применив ракеты "Калибр" (впервые запущенные с акватории Азовского моря) и авиационные Х-35/59, которые были успешно сбиты.

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