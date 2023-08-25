'В ближайшее время будет много таких новостей': в ГУР подтвердили удар по российской 126-й бригаде береговой обороны в оккупированном Крыму

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили удар по российской 126-й бригаде береговой обороны в оккупированном Крыму. Там заявили, что в ближайшее время будет много подобных новостей.

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Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Как известно, удар произошел в пятницу, 25 августа.

"Информацию подтверждаем – был удар. Это не первый удар по 126 бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", – сказал спикер ГУР Юсов.

Как известно, сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах. Однако, по данным ГУР, она нуждается в уточнении.

Кроме того, есть информация, что с военной базы в госпиталь в Симферополе привезли много раненых окупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму признали поражение военного объекта, вероятно, во время атаки беспилотников 25 августа. Прилет был в селе Перевальное, где дислоцируется 126 отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.

В эту пятницу в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА и громких взрывах сразу в нескольких районах, публикуя соответствующие видео. Вместе с тем оккупационные власти и российские минобороны поспешили похвастаться "убытием" всех дронов, которых, по подсчетам врага, было 42.

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