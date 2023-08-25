Прилет был по базе 126-й бригады ЧФ РФ: всплыли подробности новых взрывов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму признали поражение военного объекта, вероятно, во время атаки беспилотников 25 августа. Прилет был в селе Перевальное, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.

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К тому же речь идет о потерях оккупантов погибшими и ранеными. Детали случившегося в Симферопольском районе обнародовали крымские Telegram-каналы.

"Сегодня в Перевальный прилетело – там дислоцируется 126-я бригада. Как сообщает наш подписчик, есть трое погибших",– указано в сообщении.

Там также добавили, что кроме "двухсотых" было очень много раненых, которых привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.

В то же время отмечается, что информация о поражении еще нуждается в подтверждении. Связано ли событие именно с ночной атакой дронов на полуострове, не указано.

Напомним, в эту пятницу в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА и громких взрывах сразу в нескольких районах, публикуя соответствующие видео. Вместе с тем оккупационные власти и российское минобороны поспешили похвастаться "сбитием" всех дронов, которых, по подсчетам врага, было 42.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 августа, в День Независимости Украины, в Крыму были слышны взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ писали, что там произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с Военно-морскими силами ВСУ операции.

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