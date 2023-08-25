Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА в Крыму: в нескольких районах раздавались громкие взрывы. Видео

В пятницу, 25 августа, в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА, называя их комарами, и громкие взрывы сразу в нескольких районах.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы, публикуя соответствующие кадры. Со своей стороны российское минобороны поспешило похвастаться "сбитием" аж четырех десятков дронов над полуостровом (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, взрывы в разное время раздавались в Симферополе и районе сел Красновка и Берегово. Также громко было в Гвардейском, у мысов Меганом и Тарханкут.

Некоторые утверждали, что над селом Береговое с 02:00 до 03:10 пролетело не менее 17 БПЛА. На опубликованных в сети видео можно услышать характерный для беспилотных летательных аппаратов звук.

"В небе на Крымом сегодня ночью много комаров. Недалеко есть воинские части", – говорилось в одном из сообщений пропагандистов о громких звуках в районе села Красновка (Симферопольский район).

Оккупационные так называемые крымские власти заявили об "уничтожении нескольких БПЛА над морем. В частности, гауляйтер Севастополя Михаил Розвожаев утверждал, что беспилотники долетели и до них, но, по предварительным данным, российские военные обезвредили их в районе мыса Херсонес.

"Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – заверил он в традиционном для оккупантов стиле.

На утро пятницы в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что средствами ПВО якобы были обнаружены 42 беспилотника над Крымом. Ведомство похвасталось безразрушительным и бесжертвным "уничтожением" всех.

"В результате огневого влияния над территорией республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", – говорится в сообщении оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось по меньшей мере семь сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это может быть "обучение".

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