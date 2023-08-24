В оккупированном Севастополе раздались сильные взрывы: первые детали

Вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось не менее 7 сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это может быть "обучение".

Видео дня

Соответствующие сообщения появились, в частности, в паблике "ЧП Севастополь". Традиционно оккупанты побоялись называть события своими именами, поэтому писали о каких-то "хлопках" – громких и тихих.

Напомним, это уже не первый "салют" во временно оккупированном Крыму в День Независимости Украины. Ранним утром 24 августа там слышали взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ писали, что, предварительно, произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Позже в Главном управлении разведки МО Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с ВМС ВСУ операции.

Примечательно, что Маяк находится недалеко от населенного пункта Оленевка, где днем ранее взрыв уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированном Крыму необходимо увеличить количество сделок. По его словам, уже сейчас на полуострове идет активная работа по уничтожению врага;

– также Буданов анонсировал наземную операцию по освобождению временно оккупированного Крыма и деоккупацию других территорий. Скоро все вернутся домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!