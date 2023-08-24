'Работа идет': Буданов заявил, что количество операций в оккупированном Крыму нужно увеличить

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированном Крыму необходимо увеличить количество операций. По его словам, уже сейчас на полуострове идет активная работа по уничтожению врага.

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Буданов подчеркнул, что в Крыму удается ликвидировать целостные объекты. Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

Начальник ГУР подчеркнул, что по тем операциям, которые сейчас проходят на территории Крыма, можно понять, что идет определенная работа. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо увеличивать количество этих операций.

"Посмотрите, что происходит в Крыму в последние месяцы. Даже сегодня посмотрите, какие замечательные операции там проведены по уничтожению целостных объектов. И вы поймете, что работа идет. И работа идет правильно сейчас. Ее нужно интенсифицировать, но работа идет верно", – сказал глава ГУР МО Украины Буданов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром 24 августа состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова.

Ранее сообщалось, что украинские защитники провели успешную операцию возле острова Змеиный. В результате был нанесен удар по самолету российской оккупационной армии.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из недавних интервью начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага на любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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