В ГУР показали, как отработали по российскому самолету возле Змеиного: видео операции

Украинские защитники провели успешную операцию возле острова Змеиный. В результате был нанесен удар по самолету российской оккупационной армии.

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Врагу нанесли потери бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Артан". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие показали запуск ракеты по российскому боевому самолету с катера во время боя в Черном море. Самолет государства-террориста России попытался атаковать военные судна Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.

В разведке сообщили, что выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

В российском минобороны накануне, 22 августа, похвастались якобы уничтожением украинского катера в Черном море – и уже привычно соврали. Ложь оккупантов разоблачили в Главном управлении разведки.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму утром 24 августа состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из недавних интервью начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага на любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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