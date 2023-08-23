Российский самолет атаковал катер ВСУ в Черном море и получил ракету в ответ. Видео

В российском минобороны накануне, 22 августа, похвастались якобы уничтожением украинского катера в Черном море – и уже привычно соврали. Ложь оккупантов разоблачили в Главном управлении разведки.

Видео дня

Там показали полное видео инцидента в Черном море. Российский самолет неподалеку от острова Змеиный действительно попытался атаковать украинские боевые катера, однако получил достойный отпор: украинские воины не пострадали в отличие от вражеской "птички".

Накануне, 22 августа, в российском минобороны заявили о якобы поражении катера с украинским десантом в Черном море.

"Кадры обнаружения и уничтожения самолетом ВКС России в Черном море, восточнее острова Змеиный, быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту. Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки", – заявили оккупанты, прикрепив к сообщению низкого качества видео.

В Главном управлении разведки опровергли заявление захватчиков, рассказав, что произошло на самом деле.

По данным военной разведки, в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, возле так называемых "вышек Бойко", действительно произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.

"Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" ― никакого вреда украинским военным нанесено не было", – подчеркнули в ГУР.

А вот российскому самолету повезло гораздо меньше.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", – отметили в военной разведке.

Напомним, ранее стало известно, как удалось заманить российский Ми-8 на Харьковщину. По данным СМИ, это произошло в результате продолжавшейся полгода спецоперации ГУР МОУ. Разведчики выманили на территорию Украины пилота российского вертолета, предварительно вывезя из России его семью.

В итоге Украина получила невредимый вертолет, а также детали для российских истребителей, которые он перевозил. Пилот вертолета в безопасности. А в России из-за этой истории бьются в истерике.