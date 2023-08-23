Спецоперация длилась более полугода: стало известно, как удалось заманить российский Ми-8 на Харьковщину

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили приземление российского Ми-8 на одной из украинских авиационных баз. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину, он приземлился в Харьковской области, два других члена экипажа не знали о происходящем.

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Это явилось результатом операции, работа над которой продолжалась в течение шести месяцев. Об этом со ссылкой на собственные источники в разведке сообщило одно из украинских СМИ.

"Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области", – говорится в сообщении.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. А пилот и его семья находятся в Украине, семью российского летчика заранее вывезли из РФ.

"Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам", – добавляет издание.

Официально в ГУР информацию о перелете российского Ми-8 на подконтрольную территорию Украины подтвердили, детали пообещали сообщить позже.

"Официальная информация будет. Предварительно: да, такая информация есть. Немного нужно подождать. Ведется работа, и с экипажем, в частности. Все хорошо, новости будут", – лаконично прокомментировал ситуацию представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Напомним, ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром. Из-за этого у оккупантов произошла истерика. Они принялись рассказывать о "потере ориентации" экипажа и о том, что вертолет якобы по ошибке приземлился на аэродроме в Полтаве. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Пропагандисты уверяют, что это единственно верная версия произошедшего. И даже начали сбор средств на "спасение" пленного россиянина.