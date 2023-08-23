Российский вертолет Ми-8 сел на аэродром в Полтаве: что произошло и почему у оккупантов истерика

В России оккупанты устроили истерику из-за пропавшего некоторое время назад российском вертолете Ми-8. В государстве-агрессоре уверяют, что он якобы то ли по ошибке, то ли благодаря блестящей операции Сил обороны Украины залетел на подконтрольную территорию Украины и приземлился на аэродроме в Полтаве.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал Fighterbomber. Автор канала, позиционирующий себя как "истребитель-бомбардировщик в отставке" уверяет, что командир вертолета оказался в плену, а два других члена экипажа были убиты, однако журналист Юрий Бутусов высмеял несуразную российскую ложь, подтвердив, между тем, что российский боевой вертолет действительно приземлился на одной из украинских авиабаз.

Как следует из сообщения российского пропагандиста, некоторое время назад россияне "потеряли" свой вертолет Ми-8 вместе с экипажем. Объяснить этот феномен он решил "потерей ориентации" российских оккупантов.

"По нашему Ми-8, который пропал пару недель назад, у меня следующая информация. Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересёк ленточку. Возможно была "радиоигра" со стороны хохлов, возможно отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку", – написал он.

Далее пропагандист взялся уверять, что российский Ми-8, не попавшись на глаза никому и не встретив никакого сопротивления, долетел аж до Полтавы, где благополучно приземлился. Осознав произошедшее, оккупанты якобы попытались взлететь, но украинские воины не дали им этого сделать.

"Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолёте на земле. Бортовой и правак предположительно 200, командир 300", – пишет Fighterbomber.

Пропагандист, видимо, предвидя реакцию соотечественников и их готовность поверить в такую удивительную историю, безапелляционно заявил, что "других версий и быть не может".

"И я очень попрошу всех адекватных, пока не будет доказано обратное, никаких других версий не распространять, ибо других версий и быть не может. Прекрасно представляю, что х*хлы с командиром сейчас жёстко работают, поэтому картинку нам х*хлы могут показать любую. Мы это уже проходили. Прошу всех, кому не пох*й, помочь вытащить экипаж. Деньги, если нужно, соберем. Х*хлов на обмен тоже найдём", – выдал пропагандист.

По данным журналиста Юрия Бутусова, вертолетов у Украины теперь действительно стало больше.

"Источники в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад... Ожидаем информацию относительно членов экипажа", – написал он.

24 канал уверяет, что подтвердили перелет российского вертолета и в Главном управлении разведки.

"Сегодня распространялись слухи, что в Украину прилетел и сел на нашей авиабазе российский вертолет. Его пилоты якоы потеряли ориентир, поэтому попали к нам, а когда приземлились, то поняли, где оказались, но уже было поздно. Вертолет полностью цел, и пополнит состав ВСУ после подробного изучения его оборудования", – цитирует представителя военной разведки издания.

Вместе с тем несуразную ложь оккупантов об обстоятельствах инцидента Бутусов высмеял.

"Российский вертолёт Ми-8 со всем экипажем перелетел в Украину, и, вероятно, намеренно передал боевую машину ВСУ. Эта история обещает стать легендарной – по сообщению российского канала, две недели назад российский Ми-8 перелетел на аэродром Полтавы. Российский блогер назвал это отказом навигации, хотя на самом деле очевидно, что никакого отказа быть не может – Полтава в 300 км от линии фронта, туда случайно не залететь, только намеренно. Вертолёт летит над землей по хорошо видимым ориентиром, такой дальний маршрут требует подготовки", – написал Бутусов.

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