'Скоро дождутся возвращения домой': Буданов анонсировал наземную операцию по освобождению Крыма

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал наземную операцию по освобождению временно оккупированного Крыма и деоккупацию других территорий. Скоро все вернутся домой.

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Об этом глава ГУР рассказал в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что важность операции, проведенной 24 августа, состоит в том, чтобы люди на временно подконтрольном россиянам полуострове поверили, что победа и их освобожение не за горами.

Буданов заверил, что жителей Крыма никто не забыл и их возвращение к нормальной жизни продолжается.

"И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, возвращение наших территорий. Вскоре все дождутся возвращения домой", – заявил главный разведчик страны.

Также Буданов убежден, что любая дипломатия без наличия "реальной силы" бессильна.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Португалии Марселу Ребелу де Соуза прокомментировал операцию ГУР в Крыму. Он предостерег украинцев от скорых ожиданий.

"Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Это первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертое – жертв нет с нашей стороны. Это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР Минобороны", – сказал президент.

Напомним, рано утром 24 августа в Крыму возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. СМИ писали, что, предварительно, произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с Военно-морскими силами ВСУ операции.

Чтобы выполнить поставленную задачу, украинские военные совершили рейд на территорию полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Буданов убежден, что во временно оккупированном Крыму необходимо увеличить количество сделок. По его словам, уже сейчас на полуострове идет активная работа по уничтожению врага;

– Буданов признал, что освобождение Украины, в частности временно оккупированного россиянами Крыма, идет медленнее, чем планировалось. Однако Силы обороны продолжают идти к цели.