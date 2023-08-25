'Склад с БК вместо фейерверков': нацгвардейцы точным ударом устроили оккупантам 'вечеринку'. Видео

Украинские нацгвардейцы уничтожили российский склад боеприпасов. Один удар миномета калибра 60 мм устроил зажигательную "вечеринку" для оккупантов.

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Отлично отработали воины из батальона "Свобода" бригады наступления Нацгвардии "Рубеж". Видео поражения склада БК показали в сети.

"Склад с БК оккупантов вместо фейерверков. Один из расчетов роты огневой поддержки батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" организовал зажигательную вечеринку для оккупантов с помощью их же БК. Миномет калибра 60мм в умелых руках наших бойцов делает красоту. Ой, как хорошо горит!" – отмечено в описании к видео в Telegram-канале "Нацгвардия. Война за мир".

На кадрах видно, как минометчики НГУ наносят удар по вражескому складу боеприпасов. После этого он мощно взрывается

Напомним, утром 25 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере россиян в войне против Украины. Так, накануне, как подсчитали в ГШ, ВСУ проредили российскую армию еще на 470 захватчиков и 28 артсистем.

Всего за время полномасштабного вторжения ликвидировані уже 259 630 оккупантов, утверждают в Генштабе.