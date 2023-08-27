Силы обороны уничтожили склад оккупантов на юге Украины. Видео

Украинские воины продолжают создавать предпосылки для "снарядного голода" у российских оккупантов. На юге защитники взорвали полевой склад боеприпасов врага.

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Прицельно отработали воины 37 отдельной бригады морской пехоты. Видео поражения склада опубликовал глава Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

"Полевой склад БК ВС РФ, уничтоженный 37-й ОБрМП на юге", – подписал видео Братчук.

На кадрах видно, как вражеский склад боеприпасов горит после прилета по нему.

Где именно произошло уничтожение склада, Братчук не уточнил.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о том, что оккупанты имеют проблемы с логистикой, а ВСУ на Левобережье за сутки уничтожили три вражеских склада.

Напомним, утром 27 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 26 августа, Силы обороны Украины отминусовали 550 оккупантов и сбили 11 дронов РФ. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 260 820 захватчиков.