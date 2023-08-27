У оккупантов проблемы с логистикой, ВСУ на Левобережье за сутки уничтожили три вражеских склада, – Гуменюк

Украинские военные создали для оккупантов на юге серьезные проблемы с логистикой. Благодаря поражениям мостов и эффективной контрбатарейной работе Сил обороны Украины захватчикам не удается наладить обеспечение.

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Тем временем защитники продолжают выбивать вражеские цели: накануне на левобережной части Херсонщины были уничтожены три российских склада с боеприпасами. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Действия логистического плана для них сейчас не активны. Они пытаются исправить это состояние, но даже их подразделения и военкоры громко воют и критикуют, что обеспечение не налажено. Несмотря на бодрые доклады о том, что мосты починили, могут уже передвигаться и все им удается, но это работает только на бумаге", – отметила она.

По словам Гуменюк, украинские воины продолжают активно наносить удары по вражеским целям.

"Наша контрбатарейная работа достаточно результативна – за минувшие сутки минус три склада с боеприпасами на временно оккупированном Левобережье", – отметила она.

Трудности с логистикой и поражение складов БК россиян ощущается и в количестве вражеских обстрелов. Если на прошлой неделе захватчики совершали в Херсонской области по 70-100 обстрелов в сутки, то 26 августа, например, их было 64.

“Ощущается снарядный голод у оккупантов. Они не могут подтягивать непосредственно на передовую снаряды и это усложняет им там пребывание. Поэтому они очень часто убегают с этих позиций, откуда мы их выбиваем", – рассказала Гуменюк.

Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга рассказала о новой тактике во время ночного обстрела РФ. В ночь на 27 августа оккупанты применили очень сложную схему маневрирования ракет. Вероятно, это связано не только с желанием истощить украинскую ПВО, но и с поиском безопасных маршрутов для будущих атак.