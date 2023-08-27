РФ стянула более 100 тысяч оккупантов на Лимано-Купянское направление, – Евлаш

Российские оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Также захватчики повысили количество атак в этих районах.

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Так, за минувшие сутки оккупанты совершили 620 обстрелов по позициям украинских защитников. Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости".

"На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов", – отметил Евлаш.

Всего на всем Лимано-Купянском направлении сконцентрировано около 110 тысяч солдат оккупационной армии. В частности, на Купянском направлении находится 45 тысяч военных, а на Лиманском – 48 тысяч солдат оккупационных войск.

Напомним, что Силы обороны Украины во время наступательных операций достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области. Сейчас они, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию подготовленных оккупантами оборонных позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на польской границе. Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины.

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