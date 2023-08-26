Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на границе Польши: The Guardian раскрыло детали

Командование НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на польской границе. Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины.

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Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на информацию собственных источников. Встреча произошла 11 дней назад.

На встречу с некоторыми высокопоставленными членами командования НАТО, включая командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, главком ВСУ взял весь свой командный состав.

Отмечается, что участники назвали эту встречу "военным советом", на котором обсуждалось, что делать с контрнаступлением Украины, планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму, а также долгосрочную стратегию.

И это была не первая подобная встреча. Саммит на границе частично состоялся после того, как Радакин отправился в Киев, где он провел неафишируемую 45-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, целью которой, по словам источников в обороне, было лучшее понимание стратегии Украины и того, как Запад мог бы помочь.

Британские источники неохотно говорят об итогах встречи на границе. Однако все указывает на то, что в результате обсуждений стратегия изменилась.

"Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", – сказал один из источников на фоне сообщений о новых украинских атаках, направленных на город Токмак, что является первым шагом на пути к выходу к Азовскому морю.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

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