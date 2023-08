ВСУ добились новых успехов на западе Запорожья, РФ перебросила туда 'элитное' формирование оккупантов – ISW

Силы обороны Украины в ходе наступательных операций добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области. Ныне они, вероятно, продвигаются через наиболее сложную серию подготовленных оккупантами оборонительных позиций.

Тем временем российские войска перебросили элементы относительно элитного своего формирования из района Кременной Луганской области в район Роботино на Запорожье. О ходе боевых действий говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ на Запорожье

"На западе Запорожья украинские силы продвигаются через то, что, по мнению украинских и американских источников, может быть самой сложной серией подготовленных оборонительных позиций армии РФ. На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что украинские войска продвинулись на 1,5 км к юго-северо-востоку от Новопрокоповки", – отметили аналитики.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ в настоящее время атакуют через основной комплекс российских оборонительных приготовлений вдоль направления своего контрнаступления.

Тогда же агентство Reuters со ссылкой на слова украинского командира, сражающийся на южном направлении фронта, написало: "украинские силы считают, что они прорвали самую сложную линию российской обороны в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее". Собеседник издания сообщил, что ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с "группами тылового обеспечения" армии РФ, поэтому он ожидает, что дальнейшие прорывы в этих районах будут легче.

Со своей стороны российские провоенные блогеры жалуются, что ВСУ атаковали оккупантов в направлении тыловых оборонительных линий возле Вербового, предполагая, что украинские силы могут находиться вблизи тактических тылов в пределах серии российских оборонительных позиций, которые они в настоящее время прорывают.

"Эти сообщения не следует ошибочно интерпретировать как указание на то, что Силы обороны Украины вошли в российские тылы на оперативном уровне", – подчеркнули в ISW.

По словам аналитиков, ряд оборонительных позиций ВС РФ, через которые в настоящее время продвигаются украинские войска, состоял из плотных слоев минных полей и укреплений, для удержания которых оккупанты направили значительные силы и технику.

А те оборонные линии, которые сейчас находятся перед украинскими войсками, вероятно, состоят из относительно более непрерывного комплекса противотанковых рвов, противотанковых препятствий в виде "зубов дракона" и дополнительных минных полей, за которыми уже находятся российские боевые позиции.

"Это очень похоже на первую российскую линию обороны. Размер минных полей в районе этой серии подготовленных российских позиций неясен, но они могут быть заминированы в меньшей степени, чтобы дать российским войскам, действующим к северу от них, возможность отступить. Кроме того, эта оборонная линия может быть защищена менее сильно, чем позиции врага, которые украинские войска уже прорвали на севере", – предположили в ISW.

Эксперты говорят, что каждая из этих российских линий представляет собой эшелонированные оборонительные позиции со своими передовыми и тыловыми позициями, и важно различать тыловые зоны отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом. Также оборонительные линии оккупантов также являются условными в том смысле, что подготовленные Россией позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы.

"К югу от нынешнего украинского наступления имеется ряд дополнительных подготовленных российских оборонительных позиций, хотя российские войска смогут в полной мере использовать их только в том случае, если у них будет доступный личный состав и техника для включения их в сплоченные оборонительные операции", – констатировали в ISW.

РФ перебросила часть оккупантов из-под Кременной к Роботино

При этом сообщается, в указанный район Запорожья, а именно к Работино, ВС РФ перебросили элементы относительно элитного формирования – части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые были у Кременной на Луганщине. Также оккупанты осуществили так называемые боковые передислокации частей 7-й гвардейской горнострелковой дивизии из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области.

"Это позволяет предположить, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков Запорожья. Эти действия еще раз подтверждают то, что отсутствие значительных оперативных резервов вынудит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать решения о том, каким участкам фронта отдать приоритет. Элементы этих соединений десантников могут быть более активно задействованы на определенных участках фронта, чем на других, и каждое соединение вряд ли будет действовать как сплоченная бригада или дивизия", – подытожили в ISW.

