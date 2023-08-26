ВСУ прорвали самую сложную линию обороны войск РФ на юге и теперь смогут продвигаться быстрее – Reuters

Вооруженные силы Украины прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь продвижение наших защитников станет более быстрым.

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Такое заявление сделал командующий, который защищает Украину на юге. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Украина начала контрнаступление в июне, но хорошо подготовленные российские линии обороны, усиленные минными полями, замедляли продвижение.

Украинские силы в среду подняли государственный флаг в поселке Роботино на юге Запорожской области, примерно в 10 км к югу от прифронтового города Орехов.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Далее у нас Бердянск, а потом другие города. Я сразу дал понять своим бойцам: наша цель не Роботино, наша цель – Азовское море", – сказал командир с позывным "Скала".

Роботино находится примерно в 100 км от Бердянска и в 85 км от стратегического города Мелитополя. Оба оказались оккупированы российскими войсками после широкомасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Мы проехали основные дороги, которые были заминированы. Мы выходим на те рубежи, по которым мы можем идти (вперед). Я уверен, что отсюда мы пойдем быстрее. Мы движемся к освобождению всех наших территорий", – сказал "Скала".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

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