Силы обороны продвигаются дальше Работино, оккупанты несут потери и экстренно перебрасывают войска, – Штупун

Украинские войска продолжают контрнаступление на Запорожье. После освобождения Работино они продвигаются в направлении соседнего села – Новопрокоповки, а также на направлении Малая Токмачка – Очеретоватое.

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Россияне на этих направлениях несут значительные потери, из-за чего вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта. О ситуации на Запорожье рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Несмотря на довольно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Работино. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Работино и на направлении Малая Токмачка – Очеретоватое", – рассказал Штупун.

Чтобы сдерживать наступление защитников Украины, оккупанты вынуждены экстренно перебрасывать войска с других участков фронта.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек. И пытаются это "латать", но получается сумбур", – подчеркнул Штупун.

Спикер отметил увеличение количества авиационных ударов врага.

"Это свидетельствует о том, что другие огневые средства не могут сдержать продвижение наших войск", – сказал Штупун.

В то же время он отметил, что Силам обороны придется пройти "достаточно мощные" линии обороны врага, которые располагаются впереди.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что ВСУ добились новых успехов на западе Запорожской области. И эти успехи тактически значимы, сейчас украинские воины продвигаются через самый сложный участок линии обороны россиян.

Чтобы сдержать наступление Сил обороны, российское командование перебросило часть одного из своих "элитных" формирований из района Кременной Луганской области в район Работино на Запорожье.

Также стало известно, что РФ стянула более 100 тысяч оккупантов на Лимано-Купянское направление.

Захватчики начали более интенсивно обстреливать позиции украинских воинов на этом участке фронта. Накануне зафиксировано 620 вражеских обстрелов за сутки.