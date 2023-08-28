Первая линия обороны оккупантов прорвана: что означает освобождение Роботиного и где дальше могут продвинуться ВСУ. Карта

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Роботино Запорожской области и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Захватчики построили вблизи села огромное количество инженерно-фортификационных сооружений и минных полей, поэтому продвижение Сил обороны было крайне сложным.

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Аналитики предполагают, что следующая линия может быть менее защищена, что позволит украинским защитникам легче продвигаться. В то же время военные призывают не преувеличивать значимость освобождения Роботино. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Новини".

По словам аналитика Института изучения войны Екатерины Степаненко, освобождение Роботиного приближает украинских военных к городу Токмак, который является одним из опорных пунктов российской армии на этом направлении. Следовательно, Силы обороны смогут наносить удары по тыловым частям россиян.

"Если украинцы смогут обойти первую линию обороны, а это минные поля, некоторые украинские эксперты оценивают, что следующая линия – это российские артиллерийские части и личный состав, которые, вероятно, менее защищены, чем минные поля. Поэтому одна небольшая ошибка россиян может стоит им всей линии фронта", – сказала аналитик.

В свою очередь полковник запаса и координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец призвал не преувеличивать значимость освобождения населенного пункта. Он объяснил, что деоккупация Роботиного имеет тактическое значение и позволяет украинским военным создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

"Восточнее Роботиного есть населенный пункт Вербовое. В том месте ВСУ вышли на главный рубеж обороны. Сейчас вопрос состоит в том, удастся ли ВСУ расширить это место прикосновения, ведь это будет влиять на дальнейшие действия, на способность преодоления главного рубежа противника", – сказал он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение населенного пункта Работино в Запорожской области. Украинские военнослужащие закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение. В свою очередь российская оккупационная армия оказывает нашим военным яростное сопротивление.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 47-й бригады Вооруженных сил Украины с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных заграждений.