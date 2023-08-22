Воины ВСУ зашли в Роботино, идут бои: эвакуацию местных жителей организовали на 'Брэдли'. Фото и видео

Военнослужащие 47-й бригады Вооруженных сил Украины с боем вошли в село Роботино Запорожской области. Бойцы организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли.

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Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Также информацию подтвердила пресс-служба 47 ОМБр. Бойцы поделились трогательными кадрами, на которых спасенные местные жители звонили по телефону родным и благодарили наших защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Люди рассказали, что сначала у них не стало воды, потом хлеба, они постоянно прятались в подвалах и отчаянно ждали ВСУ.

"Психологически было очень тяжело. Пока не стало воды, пока не стало света, потом не стало хлеба... огороды мы посадили, вот бегали между обстрелами. Немного подкопнем картошечки, кое-как ели", – отметила одна из женщин.

"Мы надеялись, что придут наши. Мы так долго ждали, что сегодня пришли неожиданно. Мы даже не могли поверить, что это наши. Мы очень благодарны ребятам, что с нами столько сидели, прикрывали нас", – со слезами на глазах рассказала она. .

"Я ждала ВСУ!" – рассказала другая украинка, также поблагодарив военных.

"Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Продолжаются бои", – добавила Маляр.

Как отметили в 47-й ОМБр, бойцам бригады удалось прорвать многоэшелонированную линию обороны оккупантов после двух месяцев ожесточенных боев.

"Первое, что сделали военнослужащие – известили местных о необходимости срочно выезжать, ведь враг цинично продолжает стирать село с лица земли", – отметили военные.

Люди, которые полтора года ждали ВСУ, похватали вещи и уехали с военными. Уже в более безопасном месте их осмотрели медики и позволили позвонить родным.

"Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах. Верьте в ВСУ! Верьте в бойцов 47 отдельной механизированной бригады!" – отметили в 47 ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генштабе ВСУ отметили, что преуспели в районе Роботиного в Запорожской области. Наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении фронта;

– накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитники добились успеха в направлении к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от первого населенного пункта;

– в ISW подтвердили, что 20-21 августа Силы обороны достигли тактически важных успехов в районе села Роботино. Они продолжают контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на востоке Украины.