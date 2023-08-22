ВСУ добились успехов в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Силы обороны Украины преуспели в районе Роботиного в Запорожской области. Наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении фронта.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, отметили в Military Media Center. По его словам, украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, бойцы наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, в ISW также подтвердили, что 20-21 августа Силы обороны достигли тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожской области. Они продолжают контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на востоке Украины.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитники добились успеха в направлении к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от первого населенного пункта. И она, и российские источники говорили, что боевые действия в Роботино продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Маляр сообщила, что Силы обороны за прошлую неделю зачистили от оккупантов 3 кв. км территории у Бахмута. Наши военные продвигаются на южном фланге города;

– украинские военные показали, во что российские оккупанты превратили село Урожайное в Донецкой области. До войны в населенном пункте проживало около 1000 человек, а теперь не осталось ни одного человека. Также военные преступники разрушили все дома.