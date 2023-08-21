Выжженная земля: в сети показали, как выглядит Урожайное Донецкой области, за которое шли тяжелые бои. Видео

Украинские военнослужащие показали, во что российские оккупанты превратили село Урожайное Донецкой области. До войны в населенном пункте проживало около 1000 человек, а теперь не осталось ни одного человека.

Видео дня

Также военные преступники разрушили все дома. Видео из села Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От освобожденного украинскими воинами Урожайного остались руины, выжженная и безлюдная земля. Также в селе нет ни единого человека. Накануне последних гражданских удалось эвакуировать.

"Вот это Урожайное. Можно сказать, все, что он него осталось", – говорит на видео военный.

Стоит отметить, что российским оккупантам присуща тактика выжженной земли, поэтому многие населенные пункты, которые были или временно остаются под оккупацией россиян, превращаются в руины.

Напомним, утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление продолжается.

Ранее сообщалось, что из поселка Урожайное Донецкой области эвакуировали последних жителей – семью, состоящую из мужчины, женщины и их взрослого сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В районе населенного пункта Урожайное добились успеха.