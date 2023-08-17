ВСУ добились успехов южнее освобожденного Урожайного, идет закрепление на рубежах – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В районе населенного пункта Урожайное наши защитники имели успех.

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Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские войска имели успех южнее освобожденного населенного пункта Урожайное.

"По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Также в Генштабе добавили, что украинские военнослужащие наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Также осуществляются меры контрбатарейной борьбы.

"По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер Генштаба ВСУ.

В свою очередь враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Также оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии. Под вражеским огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

Напомним, утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление продолжается.

Ранее сообщалось, что из Урожайного эвакуировали последних гражданских – семью, состоящую из мужчины, женщины и их взрослого сына. В населенном пункте из-за атак российских окупантов не осталось ни одного уцелевшего здания.